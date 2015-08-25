Владельцы торрент-трекеров начали блокировать доступ для пользователей Windows 10

Согласно политике конфиденциальности компании, Microsoft не только собирает и хранит информацию о своих пользователях, но и оставляет за собой право передавать ее антипиратским компаниям.

По словам владельцев торрент-трекеров, пользователям Windows 10 массово закрывают доступ из-за большого объема информации, собираемого новой операционной системой. В частности, Microsoft может передавать данные о торрентах крупнейшему производителю антипиратского ПО компании MarkMonitor, сообщает IGate.

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К тому же, Windows 10 отправляет содержимое локальных дисков пользователей на один из серверов Microsoft и передает информацию о пиринговых сетях антипиратским группам, сообщают опператоры торрентов.

«Windows 10 направляет содержимое локальных дисков пользователей прямо на один из подобных серверов», — утверждает представитель торрент-трекера iTS. Его поддерживают и другие коллеги. «Обменник» BB утверждает, что обнаружил активность Windows 10, нацеленную на сбор данных о пользователе и их передачу третьим лицам. В том числе и правообладателям. А это позволит антипиратским компаниям устанавливать личности тех, кто пользуется нелегальным контентом, загружает файлы с торрентов.

Ранее УНИАН сообщал, что в течение первых суток после выпуска Windows 10 новую операционную систему Microsoft установили на 14 млн устройств. По итогам 29 июля, когда начались скачивания Windows 10, интернет-провайдеры со всего мира рассказали о значительном повышении нагрузки на оборудование. В сравнении с нормальными показателями трафик вырос на 35%.