Google, Facebook, eBay поддержали Samsung в патентной войне против Apple

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на портал Inside Sources.

Компании отправили так называемое письмо «друга суда» — независимой стороны, предоставляющей консультации по рассматриваемому делу. В частности, они попросили судью пересмотреть решение, которое обязывает Samsung перечислить доходы от продажи устройств, нарушивших патенты Apple.

«Это решение приведет к абсурдным результатам и произведет пагубный эффект на компании, которые тратят миллиарды долларов ежегодно на исследования и развитие сложных технологий и других компонентов», — написали компании. Они полагают, что такое решение приведет к потоку исков в патентной сфере среди IT-разработчиков.

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По их мнению, сама природа смартфонов и умных телевизоров, состоящая из множества элементов и программного обеспечения, очень сложна, чтобы привести ее в единую и понятную юридическую плоскость патентных разбирательств, когда речь идет только о копировании некоторых элементов дизайна.

Компании указывают, что патент на дизайн может затрагивать одиночный элемент графического интерфейса, например форму иконки. При этом под его действие может попасть ее изображение только на одном дисплее из ста. Но решение в пользу Apple из-за этого может привести к тому, что владелец патента получит всю прибыль с продукта.

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В свою очередь Apple заявила, что мнение компаний не должно учитываться судом, так как среди них присутствует Google, который имеет определенную заинтересованность, являясь поставщиком своей операционной системы Android для Samsung.

18 мая апелляционный суд США частично отменил решение присяжных, вынесенное в 2012 году, обязывающее Samsung выплатить 930 миллионов долларов своему конкуренту за нарушение патентов. Тогда сумма компенсации была снижена до 548 миллионов долларов.

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Согласно решению от 2012 года, Samsung нарушила пять патентов Apple, в том числе те, которые относятся к дизайну и внешнему виду iPhone. Элементами, которые были скопированы южнокорейским производителем, назвали фронтальную сторону телефона, обрамление устройства и графический пользовательский интерфейс. Кроме того, присяжные решили, что Samsung позаимствовала разработки Apple в технологиях жестов: в частности, речь идет о двойном постукивании по экрану для увеличения масштаба документа.