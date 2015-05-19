Apple отказалась от выпуска собственных телевизоров - СМИ

Apple свернула 10-летнюю программу по выпуску собственных телевизоров. К такому решению руководство компании пришло еще год назад, признав, что некоторые идеи не могут быть воплощены в жизнь, а существующих разработок недостаточно для выхода на рынок. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

Компания, в частности, намеревалась снабдить свои телевизоры камерами для видеочатов и прозрачными дисплеями, которые использовали бы лазеры для отображения картинки (Apple запатентовала эту технологию еще в 2010 году). Однако, как отмечает газета, после почти 10 лет разработок топ-менеджеры Apple посчитали, что этого недостаточно для выхода на высококонкурентный рынок, одним из лидеров которого является Samsung. При этом последняя задумка так и не была реализована, поскольку для работы такого экрана требовалось слишком много энергии, к тому же качество картинки было низким.

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Ранее, 18 мая, известный инвестор Карл Айкан написал адресованное гендиректору Apple Тиму Куку письмо. В нем он спрогнозировал, что в случае выхода в 2016 году 55- и 65-дюймовых UltraHD-телевизоров Apple, они принесут компании 15 миллиардов долларов в 2016 финансовом году за продажи 10 миллионов экземпляров. Также, по его мнению, Apple может выйти в 2020 году на рынок электрокаров.

Как удалось выяснить WSJ, в то же время компания готовится представить обновленную телевизионную приставку Apple TV. Это будет более тонкая версия нынешнего устройства, внешний вид которого не менялся с 2012 года. Также Apple TV получит обновленное управление и софт. Ожидается, что продукт будет представлен на конференции для разработчиков WWDC в следующем месяце.

Кроме того, компания планирует создать стриминговый ТВ-сервис. Apple разрабатывает пакет ТВ-каналов, которые будут осуществлять вещание на различные устройства через интернет, рассказали источники газеты. Как сообщает WSJ, компания планирует показать сервис в июне, а запуск проекта начнется осенью.

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Впервые о проекте по созданию ТВ стало известно из книги Уолтера Айзексона о бывшем гендиректоре компании Стиве Джобсе, опубликованной вскоре после смерти предпринимателя в 2011 году. В интервью писателю Джобс рассказал, что он хотел создать «объединенную телевизионную установку, которой было бы легко пользоваться» и что он почти додумал пользовательский интерфейс для такого телевизора.