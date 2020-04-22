Google создал праздничный дудл ко Дню Земли
Ко всемирному Дню Земли поисковая система Google выпустила новый дудл, чтобы почтить таким образом нашу планету и одно из самых маленьких, но очень необходимых существ – пчелу.
Рисунок появился на главной странице браузера.
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Праздничный дудл, в частности, обращает внимание на проблему массового вымирания пчел. Он сделан в виде игры, в которой каждый пользователь может поиграть за крошечную пчелку, которая пытается опылить как можно больше цветов.
Во время игры также рассказываются интересные факты об этих насекомых и их пользе для земли. Таким фактом, в частности, является то, что без опыления пчелами не было бы двух третей урожая на планете и 85% цветковых растений.
Как сообщал УНИАН, ежегодно 22 апреля ежегодно жители планеты объединяются, чтобы отметить День Земли и таким образом почтить ее хрупкую природу, которая все больше страдает от необдуманных человеческих действий.
Введенные по инициативе общественных организаций мероприятия ко Всемирному дню Земли побуждают людей быть внимательнее к хрупкой и уязвимой окружающей среде, привлекая немало внимания со стороны медиа, отдельных политиков и обычных граждан.