Рядом с Землей пронесется огромный астероид: его можно будет увидеть
16:06, 07 апреля 2020Наука и IT
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Орбита астероида хорошо известна ученым, он не представляет опасности нашей планете.
Ширина астероида составляет от 1,8 до 4,1 км / Фото: nasa.gov
В конце апреля рядом с Землей пролетит огромный астероид.
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Об этом сообщает Space.com.
Как сообщается, невероятное событие произойдет 29 апреля.
За приближением астероида 1998 OR2 можно будет наблюдать в небольшой телескоп, или онлайн.
По оценкам НАСА, ширина астероида составляет от 1,8 до 4,1 км.
"Орбита хорошо изучена, и она пройдет безвредно в 16 раз дальше от нашей луны", - сообщили в НАСА.
Как сообщал УНИАН, сегодня 7 апреля, украинцы смогут увидеть самое яркое суперлуние года - так называемую розовую Луну. Это будет самая большая полная Луна в году.
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