Илон Маск будет производить аппараты ИВЛ из запчастей от Tesla (видео)
10:47, 07 апреля 2020Наука и IT
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Тестирование новых аппаратов планируют завершить еще до начала лета.
Инженеры Тесла показали прототип собственного ИВЛ – его конструируют из автодеталей
Илон Маск заявил, что будет изготавливать на своих автомобильных заводах аппараты для искусственной вентиляции легких.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, аппараты будут конструировать в основном из готовых деталей электрокаров Тесла. Это позволит запустить аппараты в производство как можно скорее.
В компании заявили, что планируют завершить тесты в начале лета.
На прошлой неделе Илон Маск сообщил, что будет производить аппараты для искусственной вентиляции легких на своих автомобильных заводах и готов передать их в любую больницу мира.
Как сообщал УНИАН, в Германии разрабатывают мобильное приложение, которое будет предупреждать о предположительном инфицированим коронавирусом.
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