Илон Маск будет производить аппараты ИВЛ из запчастей от Tesla (видео)

Тестирование новых аппаратов планируют завершить еще до начала лета.

Илон Маск заявил, что будет изготавливать на своих автомобильных заводах аппараты для искусственной вентиляции легких.

Читайте такжеApple начала выпускать защитные лицевые щитки для врачей

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, аппараты будут конструировать в основном из готовых деталей электрокаров Тесла. Это позволит запустить аппараты в производство как можно скорее.

В компании заявили, что планируют завершить тесты в начале лета.

На прошлой неделе Илон Маск сообщил, что будет производить аппараты для искусственной вентиляции легких на своих автомобильных заводах и готов передать их в любую больницу мира.

Как сообщал УНИАН, в Германии разрабатывают мобильное приложение, которое будет предупреждать о предположительном инфицированим коронавирусом.

Читайте также: