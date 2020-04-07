цей матеріал доступний українською

Илон Маск будет производить аппараты ИВЛ из запчастей от Tesla (видео)

10:47, 07 апреля 2020
Наука и IT
42 0

Читайте такжеApple начала выпускать защитные лицевые щитки для врачей

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, аппараты будут конструировать в основном из готовых деталей электрокаров Тесла. Это позволит запустить аппараты в производство как можно скорее.

В компании заявили, что планируют завершить тесты в начале лета.

На прошлой неделе Илон Маск сообщил, что будет производить аппараты для искусственной вентиляции легких на своих автомобильных заводах и готов передать их в любую больницу мира.

Как сообщал УНИАН, в Германии разрабатывают мобильное приложение, которое будет предупреждать о предположительном инфицированим коронавирусом.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter