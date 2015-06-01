В России выяснили причину аварии "Прогресса"

Об этом сообщает Федеральное космическое агентство.

Согласно выводов комиссии, причина повреждений корабля, полученных в результате нештатного разделения 3-й ступени «Союза» и «Прогресса», состоит в конструктивных особенностях совместного использования транспортного грузового корабля и ракеты-носителя, связанная с частотно-динамическими характеристиками данной связки.

«Эта конструктивная особенность была не в полной мере учтена при проведении опытно-конструкторской работы по созданию данного ракетно-космического комплекса», - говорится в сообщении.

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«В настоящее время «Роскосмос» разрабатывает план мероприятий по проведению дальнейших летных испытаний этого космического комплекса. 9 июня 2015 года «Роскосмос» определит скорректированный график программы пилотируемых пусков на 2015 год (в том числе - и транспортных грузовых кораблей)», - отмечает Федеральное космическое агентство.

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