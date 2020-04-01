Крупнейшая табачная компания в США разрабатывает вакцину против коронавируса COVID-19

British American Tobacco надеется, что при поддержке партнеров и правительственных учреждений сможет производить от 1 до 3 миллионов доз вакцины еженедельно, начиная с июня.

Дочерняя биотехнологическая компания крупнейшей табачной компании «Бритиш Американ Тобакко» (British American Tobacco - BAT) в США работает над созданием вакцины против COVID-19 на основе быстрорастущего табака и сейчас проводит доклинические исследования.

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В сообщении пресс-службы сказано, что в разработке потенциальной вакцины против коронавируса используется технология быстрорастущего табака, продолжаются доклинические исследования. Растение имеет потенциал для более быстрой и безопасной разработки вакцины по сравнению с традиционными методами.

«BAT надеется, что при поддержке партнеров и правительственных учреждений сможет производить от 1 до 3 миллионов доз вакцины еженедельно, начиная с июня», - говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцина разрабатывается с использованием запатентованной BAT технологии быстрорастущих растений табака, которая имеет ряд преимуществ перед традиционными методами производства вакцин. В частности, она потенциально более безопасна из-за того, что растения не содержат патогены, вызывающие заболевания у человека. Также она более быстрая, так как элементы вакцины аккумулируются в растениях табака гораздо быстрее - за 6 недель в против нескольких месяцев при использовании традиционных методов. Вакцинные препараты компании остаются стабильными при комнатной температуре, а также имеют потенциал для обеспечения эффективного иммунного ответа от разовой дозы.

По информации пресс-службы, компания является коммерческой организацией, но намерена работать над проектом по разработке вакцины против COVID-19 на бесприбыльной основе.

Как сообщал УНИАН, в середине марта Канадская фармацевтическая компания Medicago объявила о выпуске жизнеспособного кандидата на вакцину против вируса COVID-19, что является первым шагом к разработке вакцины против коронавируса. После прохождения испытания на безопасность вакцина может быть протестирована на людях в июле-августе 2020 года.

На данный момент в мире не существует вакцины против вируса COVID-19.

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