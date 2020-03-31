Ученые исследуют возможную пользу вакцины БЦЖ в борьбе с коронавирусом

Предположение о пользе БЦЖ объяснять низкий уровень смертности в некоторых бедных странах.

Группа ученых из Технологического университета Нью-Йорка сообщила, что смертность от инфекции Covid-19 имеет обратную корреляцию с распространенностью вакцинации против туберкулеза (вакцина БЦЖ).

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Как сообщает Naked Science, статья об этом выложена в архиве препринтов MedRxiv.

Исследователи обратили внимание на разные картины развития пандемии COVID-19 в различных странах. В статье они выдвигают гипотезу, что на различия может влиять, среди прочего, национальная политика в области применения вакцины БЦЖ.

Отмечается, что БЦЖ – недорогая и безопасная противотуберкулезная вакцина, изготовленная из ослабленного штамма живых бактерий Mycobacterium bovis, которая имеет доказанную эффективность в борьбе и с другими заболеваниями, вызванными микобактериями: в частности, с проказой и язвой Бурули.

По данным американских ученых, вакцинация БЦЖ дает организму определенные преимущества в борьбе с COVID-19. Сравнив политику противотуберкулезной вакцинации в разных странах, исследователи обнаружили, что государства без универсальной политики вакцинации (такие как Нидерланды, Италия и США), гораздо сильнее страдают от пандемии, чем те страны, где такая вакцина применяется давно и регулярно.

Среди последних исследователи упоминают Бразилию, где всеобщая противотуберкулезная вакцинация применяется с 1920 года, и Японию: там БЦЖ широко используют с конца 1940-х. При этом государства, в которых универсальная политика вакцинации была сформирована относительно недавно (например, Иран, где повсеместное применение БЦЖ началось лишь в 1984 году), имеют особенно высокую смертность среди пожилого населения.

Предположение, высказанное в статье, может объяснять низкий уровень смертности в некоторых бедных государствах — например, на постсоветском пространстве и в Восточной Европе.

Впрочем, авторы учли тот факт, что это может быть связано с низким качеством диагностики или намеренным занижением статистических показателей, поэтому исключили такие «аномалии» из своего исследования.

Окончательный вывод об эффективности вакцины БЦЖ делать пока рано. Во-первых, статья еще не прошла рецензирование и не была принята ни одним солидным научным изданием. Во-вторых, для подтверждения действенности противотуберкулезной вакцины необходимо провести клинические испытания. Такое исследование сейчас проводят ученые из Детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне.

Возможные биохимические механизмы защиты вакцины БЦЖ от коронавируса также не определены.

Работа американских исследователей также не объясняет, почему корреляция между повсеместной вакцинацией БЦЖ и пониженной смертностью от коронавируса не наблюдалась в Китае, где уже давно применяется поголовная иммунизация. Многие ученые ставят под сомнение тот факт, что сделанная в детстве прививка может помочь пожилым людям перенести болезнь. В полной мере противотуберкулезная защита действует 10-15 лет, а ее эффективность по прошествии этого срока точно не определена.

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