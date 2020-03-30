iOS-версия приложения Zoom передавала данные пользователей компании Facebook

Информация передавалась даже в том случае, если пользователи не были зарегистрированы о одноименной соцсети.

Разработчики приложения для конференцсвязи Zoom выпустили обновление его iOS-версии после появления информации о том, что оно передает данные об устройствах пользователей компании Facebook.

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Как сообщает Securitylab.ru, на прошлой неделе специалисты издания Motherboard проанализировали iOS-версию Zoom и обнаружили нечто странное – приложение отправляло аналитические данные пользователей компании Facebook. Информация передавалась даже в том случае, если пользователи не были зарегистрированы в одноименной соцсети. Более того, обмен данными происходил без ведома пользователей Zoom.

Как показал анализ приложения, после установки и открытия на устройстве оно подключалось к Facebook Graph API – программному интерфейсу, чаще всего использующемуся разработчиками для передачи и получения данных от Facebook.

Приложение уведомляло Facebook о каждом открытии Zoom, а также сообщало модель устройства, часовой пояс и город, из которого осуществлялось подключение, название оператора связи и генерируемый мобильным устройством уникальный рекламный идентификатор, используемый компаниями для таргетированной рекламы. Отмечается, что такие же данные Facebook получала от производителей смарт-замков Ring.

Представители Zoom в комментарии журналистам Motherboard заверили, что с большой серьезностью относится к конфиденциальности своих пользователей.

«Мы реализовали функцию авторизации через Facebook с помощью Facebook SDK с целью предоставить пользователям еще один удобный способ доступа к платформе. Однако недавно нам стало известно, что Facebook SDK собирает необязательные данные об устройстве. Собираемые Facebook SDK данные включают не персональную информацию пользователя, а данные об устройстве, такие как тип и версия мобильной ОС, часовой пояс, модель устройства и оператор связи, размер экрана, ядра процессора и место на диске», - отметили представители разработчиков.

В Zoom пообещали удалить Facebook SDK и поменять конфигурацию функции таким образом, чтобы пользователи и впредь могли авторизоваться через Facebook. Пользователям нужно будет самостоятельно установить новую версию приложения.

Facebook неоднократно попадала в скандалы из-за сбора и политики обращения с персональными данными пользователей.

Так, в декабре прошлого года база данных, содержащая информацию о более чем 267 миллионах пользователей Facebook, оказалась в открытом доступе в сети.