Facebook создал систему информирования пользователей о коронавирусе

Ранее компания открыла центр информирования о COVID-19, который сейчас в новостной ленте в ряде стран.

Американская технологическая компания Facebook создала систему информирования пользователей по всему миру о коронавирусе. Об этом сообщила пресс-служба компании в своем официальном блоге.

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Согласно сообщению, предоставление пользователям достоверной информации, борьба с фейками и провокационным контентом, поддержка экспертов в сфере здравоохранения, общих усилий разных организаций по борьбе с пандемией COVID-19, помощь правительствам разным государства, общественному сектору и бизнесу являются главными направлениями созданной в Facebook системы информирования пользователей.

Ранее корпорация открыла центр информирования о COVID-19, который сейчас доступен в верхней части новостной ленты Facebook в ряде стран.

Как сообщал УНИАН, Facebook будет бесплатно обслуживать свой сервис сообщений Messenger для Всемирной и государственных организаций здравоохранения с целью улучшить коммуникацию в вопросе противодействия пандемии COVID-19.

Интернет-мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, тестирует функцию проверки достоверности информации из полученных пользователем сообщений.

Также компания инвестирует 100 млн долл. для поддержки 30 тыс. представителей малого бизнеса в более 30 странах мира в условиях эпидемии коронавируса.

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