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Google в Украине изменит поисковик о коронавирусе

10:09, 25 марта 2020
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава, посвященном борьбе с коронавирусом.

"Министерство здравоохранения Украины договорилось о сотрудничестве с компанией Google в рамках информационной поддержки, направленной на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Украине. Ведомство получило грант в эквиваленте 550 тыс. долларов на поисковую кампанию в рамках приоритетизации официальных источников информации", - сообщает Минздрав.

Это позволит пользователям поискового сервиса в Украине в первую очередь получать достоверные данные, актуальную информацию, инструкции и рекомендации относительно ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине, а также минимизировать использование недостоверных источников.

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