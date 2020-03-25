Google в Украине изменит поисковик о коронавирусе
Google поддержал информационную кампанию Министерства здравоохранения Украины по противодействию коронавирусу.
Читайте такжеКоронавирус COVID-19: как дезинфицировать свой смартфон (видео)
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава, посвященном борьбе с коронавирусом.
"Министерство здравоохранения Украины договорилось о сотрудничестве с компанией Google в рамках информационной поддержки, направленной на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Украине. Ведомство получило грант в эквиваленте 550 тыс. долларов на поисковую кампанию в рамках приоритетизации официальных источников информации", - сообщает Минздрав.
Это позволит пользователям поискового сервиса в Украине в первую очередь получать достоверные данные, актуальную информацию, инструкции и рекомендации относительно ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине, а также минимизировать использование недостоверных источников.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн