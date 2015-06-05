Apple Watch появятся в магазинах через две недели

Ранее устройства можно было приобрести только при предзаказе через интернет.

Какие именно модели станут доступны в фирменных магазинах Apple Store, не уточняется. Компания лишь отметила, что не ожидала, что спрос на часы окажется таким высоким, пишет Lenta.ru.

Кроме того, в Apple добавили, что те, кто сделал заказ устройств в мае, получат свои часы в течение двух недель.

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Также стало известно, что старт продаж Apple Watch в Италии, Мексике, Сингапуре, Южной Кореи, Испании, Швейцарии, на Тайване состоится 26 июня. При этом в России по-прежнему носимое устройство американской компании официально не продается.

В апреле сообщалось, что дефект в умных часах вынудил Apple ограничить партии устройства. Брак был найден в ключевом компоненте Taptic Engine — вибромоторе, который посредством тактильного уведомления информирует пользователя о новых сообщениях и других действиях, а также отвечает за передачу пульса.