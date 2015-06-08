Презентация новинок Apple в Сан-Франциско (прямая трансляция)

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Мероприятие Worldwide Developer Conference (WWDC), проходит с 8 по 12 июня в Сан-Франциско.

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Мероприятие обещает быть насыщенным с точки зрения программных новинок, но дождаться новых устройств поклонникам яблочной продукции нынче не придется. Сообщается, что в центре внимания окажется iOS 9.