Ученые впервые записали на видео все этапы смерти лейкоцита человека

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Guardian.

Сотрудники мельбурнского университета Ла Троуб воспользовались таймлапс-микроскопией: покадровой съемкой (несколько сот снимков в секунду). Раньше ученые были уверены, что смерть и распад клеток — это случайный процесс. Видео же продемонстрировало высокий уровень запланированности клеточной смерти. Биологи обнаружили три этапа этого процесса: вздутие, взрыв и распад.

«На начальных стадиях умирания клетка начинает образовывать выступы. При взрыве же во все стороны выступают ответвления, похожие на ожерелье, которое потом распадается на отдельные "бусинки". Окружающие клетки с легкостью поглощают эти фрагменты. Но, скорее всего, в "бусинках" есть определенные молекулы — если их съест живая клетка, они посылают сигнал другим лейкоцитам: осторожно, вам также угрожает патогенный микроорганизм», — рассказала соавтор статьи Джорджия Аткин-Смит (Georgia Atkin-Smith).

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Эти «ожерелья» ученые окрестили «бусообразными апоптодиями». Их длина в восемь раз превышает длину исходной клетки, а относительно их функций биологи не пришли к единому мнению. Это может быть как и инструмент предупреждения соседних клеток о наступлении опасной инфекции, так и механизм, ускоряющий распространение патогенных микробов и вирусов по организму.

Ранее УНИАН сообщал, что американские и британские ученые представили видео, показывающее, как «киллеры» иммунной системы выслеживают и уничтожают раковые клетки.