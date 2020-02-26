Астрономы смогли сделать фото одной из крупнейших планетарных туманностей в космосе

Большое облако газа в космосе образовалось из-за смерти звезды класса красный гигант.

Астрономы сделали зрелищный снимок драматической планетарной туманности, расположенной за 6,5 тысяч световых лет от Земли в созвездии Циркуль. Газовое облако называется CVMP 1. Оно образовалось в результате гибели массивной звезды класса красный гигант.

Как пишет Newsweek, звезда теряет свои наружные слои, создавая туманность в форме песочных часов. Ученым удалось сфотографировать эту фигуру в космосе. Газ туманности светится, потому что его пронизає ультрафиолетовое излучение от горячего открытого ядра умирающей звезды. Это превращает газовые молекулы в ионы. Другими словами, излучение выбивает электроны. Ионы поглощают ультрафиолетовый свет, создавая яркие цвета, которые можно увидеть на снимке.

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Наблюдения указывают на то, что температура центральной звезды составляет 127,8 тысяч градусов по Цельсию. Но через тысячелетие остатки звезды остынут. Поэтому свет от газов туманности тоже погаснет. Тогда CVMP 1 станет невидимой. Издание пишет, что эта CVMP 1 – одна из крупнейших среди известных планетарных туманностей. Скорее всего, она содержит большое количество гелия и азота, что указывает на ее приближение к концу своего жизненного цикла.