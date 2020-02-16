Microsoft отозвала слишком проблемное обновление Windows 10

Компания признала критические ошибки.

Компания Microsoft прекратила распространение обновления Windows 10 с номером KB4524244 после того, как пользователи начали жаловаться на критические ошибки, включая крах системы.

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Обновление Windows 10 KB4524244 начало распространяться на некоторые компьютеры 11 февраля в рамках ежемесячного обновления Patch Tuesday, традиционно выходящего во второй вторник месяца.

KB4524244 приносит улучшения в систему безопасности для всех поддерживаемых на данных момент версий ОС, включая Windows 10 1909, 1903, 1809 и даже 1607, пишет ixbt.com.

В том числе апдейт исправляет уязвимость в сторонних менеджерах загрузки, реализованных производителями ПК. Однако с версиями, созданными HP и Apple, всё пошло не так и на компьютерах начались сбои, вплоть до внезапных перезагрузок, зависаний и потери работоспособности. Впрочем, такие проблемы могут наблюдаться и на ПК других производителей.

Microsoft признала наличие критических ошибок и пообещала выпустить исправленную версию при содействии партнёров-производителей. Пока исправленный апдейт готовится, Microsoft рекомендует удалить неисправную версию в истории обновлений, найдя её через стандартный поиск по системе.