NASA открыло набор астронавтов для полетов на Луну и Марс

Приеме заявок будет осуществляться с 2 по 31 марта 2020 года.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства объявило о приеме заявок на участие в отборе нового поколения астронавтов для программы Artemis, предусматривающей отправку людей на Луну и Марс.

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Об этом говорится в опубликованном заявлении американского космического ведомства, передает 112.ua. Сообщается, что сейчас в управлении работает 48 действующих астронавтов. "Нам потребуется больше, чтобы управлять космическими кораблями, которые отправятся в разные уголки космоса, чтобы расширить изведанные границы в рамках миссии Artemis и за их пределами", - отмечает NASA.

Кандидаты должны иметь американское гражданство и диплом магистра в сфере науки, техники, инженерии и математики. В качестве альтернативы принимается также степень доктора медицины или же прохождение курсов подготовки летчиков-испытателей. Будущие астронавты должны также иметь двухлетний опыт работы в смежной сфере или 1 тыс. часов налета в качестве командира реактивного воздушного судна.

NASA подготовило 13 специалистов для будущей высадки на Луну и Марс. Отобранные в 2017 году будущие астронавты учились в усиленном режиме. Из них 11 американцев и два гражданина Канады. Среди избранных специалистов шесть женщин.