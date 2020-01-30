Астрономы из США впервые сделали самое детальное фото поверхности Солнца

Изучение полученных снимков, по убеждению астрономов, может дать важные детали для ученых.

Американский солнечный телескоп Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) сделал самые детальные в истории фотографии поверхности Солнца.

Об этом сообщает пресс-служба Национального научного фонда США.

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Первые изображения этого телескопа показывают объекты размером до 30 километров. Изучение этих снимков может дать важные детали для ученых.

Активность на солнце, известная как космическая погода может влиять на системы Земли. Магнитные извержения на солнце могут влиять на воздушные путешествия, нарушать спутниковая связь и уничтожать электросети, вызывая длительные отключения и выключая такие технологии, как GPS.

Напомним, ранее астронавты NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) сделали фотографию момента восхода диска Солнца над поверхностью Земли.