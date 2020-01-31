NASA отключило телескоп "Спитцер" после 16 лет работы в космосе

«Спитцер» помог открыть новые звезды, новые кольца Сатурна и даже целую солнечную систему на расстоянии около 40 световых лет.

NASA 30 января отключило один из самых долгоживущих космических телескопов – «Спитцер», который блуждает в космосе в течение почти двух десятилетий.

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Он принадлежит к серии больших научно-исследовательских обсерваторий наряду с телескопами «Хаббл», «Чандра» и «Комптон», сообщает itc.ua.

«Спитцер» был запущен на орбиту Земли в 2003 году. Аппарат изначально был рассчитан на срок от 2,5 до 5 лет, но благодаря «живучему» оборудованию команда смогла продлить его эксплуатацию еще на десять лет. Никто не ожидал, что в 2019 году телескоп будет работать, продолжая делать наблюдения в космосе. «Спитцер» помог открыть новые звезды, новые кольца Сатурна и даже целую солнечную систему на расстоянии около 40 световых лет.

С каждым годом расходы на обсерваторию увеличивались, и в конечном счете у NASA закончились деньги на финансирование программы. В 2017 году агентство начало поиск частных компаний, которые могли бы помочь с финансированием, но попытки оказались безуспешными. В итоге было принято решение перевести «Спитцер» в режим сна, а это означает, что телескоп больше не будет собирать данные и отправлять их обратно на Землю. «Спитцер» все еще может помочь ученым сделать больше открытий в будущем, хоть и косвенно. Весь архив наблюдений телескопа будет доступен любому, кто захочет его использовать. Возможно, в этих записях скрываются еще более значимые открытия.

Телескоп отправился в космос с охлаждающей системой на жидком гелии. Его запасы закончились в 2009 году, в результате чего «Спитцер» больше не мог получать снимки высокого качества в дальней части инфракрасного спектра. Тем не менее в NASA решили продлить его эксплуатацию, и он проработал в таком режиме 5,5 лет. Во время своей «холодной миссии» телескоп сделал, возможно, свое самое большое открытие – семь экзопланетразмером с Землю в системе TRAPPIST-1, которая расположена в 40 световых лет от нас. Еще одно большое открытие – кольца Сатурна, которые не были обнаружены раньше.