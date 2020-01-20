Телескоп Hubble сделал необычный снимок спиральной галактики с перемычкой

Hubble сделал снимок галактики во время кампании по изучению черных дыр.

Ученые с помощью телескопа Hubble получили снимок галактики NGC 1022, которая находится в созвездии Кита.

Как отмечается на сайте обсерватории, она принадлежит к классу спиральных галактик с перемычкой, передает zn.ua.

Саму перемычку также можно рассмотреть на снимке. Исследователи подчеркивают, что она не так заметна, как у других подобных галактик и делает этот объект немного "приземистым". Но полосы пыли, которые можно заметить по всему диску, делают ее не менее красивой.

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Hubble сделал снимок галактики во время кампании по изучению черных дыр. Они присутствуют в центре практически всех спиральных галактик. Ученые считают, что масса черной дыры влияет на параметры всей галактики в целом.

Напомним, ранее ученые с помощью телескопа Hubble получили снимок ESO 495-21 - крошечной галактики с "большим сердцем". Галактика занимает всего три тысячи световых лет в поперечнике, но активно производит новые звезды.

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".