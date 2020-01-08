Астрономы нашли гигантский "питомник" звезд в галактике Млечный путь

Больше всего ученых удивило то, что туманность, в которой формируются новые звезды, расположены относительно недалеко от Солнечной системы.

Астрономы открыли огромную волну пыли и газа, где образуются новые звезды. Она простирается более чем на 50 миллионов миллиардов миль в галактике Млечный путь.

Как пишет The Guardian, газовое образования, масса которого в три миллиона раз превышает массу Солнца, расположено прямо за нашей Солнечной системой, если смотреть в направлении от ядра галактики. Но к этому времени его почему-то не замечали. Зрелищный ряд "питомников" звезд - это крупнейшая из известных волн в Млечном пути.

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"Это больше газообразное образование, о котором мы знаем в пределах Млечного пути. И оно прямо у нас перед носом. Невероятно, что оно так близко от нас", - сказала профессор прикладной астрономии Гарвардского университета Алиша Гудмен.

Открытие спровоцировало ряд вопросов. Прежде всего как эта волна образовалась. Одно из вероятных объяснений заключается в том, что значительно меньшая галактика столкнулась с этой частью Млечного пути в далеком прошлом, вызвав "рябь" наподобие той, которая образуется на воде от падения камня. Более экзотическое объяснение говорит, что за всем стоит невидимая темная материя.