"Киберархеологи" воссоздадут памятники, разрушенные боевиками "Исламского государства"

Европейские «киберархеологи» начали воссоздание разрушенных боевиками «Исламского государства» культурных ценностей: они собирают все доступные цифровые фотографии и на их основе строят подробные трехмерные модели памятников. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

В середине февраля 2015 года, когда в интернет попали ролики с разрушениями памятников Мосула и Ниневии, инженеры-аспиранты Чэнс Каунур (Chance Coughenour) и Мэтью Винсент (Matthew Vincent) придумали воссоздать их с помощью присланных добровольцами фотографий и фотограмметрии. Этим термином называется популярная в современной индустрии культурного наследия техника, в которой двухмерные фотографии превращаются в трехмерные изображения с помощью специальной программы.

Так Каунур и Винсент запустили «Проект Мосул» (Project Mosul). Все, кто посещал ныне разрушенные памятники и музеи, могут присылать туда фотографии. Пока ученые получили более 700 снимков, с помощью которых девять добровольцев воссоздали 15 памятников в 3D.

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Чтобы максимально увеличить запас фотографий (а с ним — качество трехмерных моделей), ученые взяли также видеозаписи, сделанные боевиками ИГ. Хотя модели пока уступают в научной ценности разработкам, созданным специальными откалиброванными камерами и лазерным сканированием, они помогают людям увидеть, что представлял собой артефакт. К сожалению, из-за утраты оригиналов ученым никогда не удастся понять, насколько точными оказались их копии.

Однако даже в нынешней ситуации Винсент планирует не останавливаться на цифровых копиях и переходить к физическому восстановлению утраченных произведений искусства с помощью 3D-печати. «Военные конфликты и природные катастрофы делают культурное наследие крайне хрупким. Сохранить их физическую реальность можно благодаря цифровым суррогатам», — отметил ученый.

Боевики ИГ в мае подошли к античному городу Пальмира в Сирии, служившему перевалочным пунктом для караванов, пересекавших Сирийскую пустыню. Руины Пальмиры признаны ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия. В настоящее время на месте античного города находится деревня.

В конце февраля текущего года группировка выложила видео, на котором боевики кувалдами разрушают на севере Ирака коллекцию статуй и скульптур. Возраст артефактов превышает несколько тысяч лет.

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23 февраля стало известно, что исламисты взорвали центральную библиотеку иракского города Мосул, уничтожив около 10 тысяч книг.