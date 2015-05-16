Ядовитое топливо из российского "Протона" могло попасть в атмосферу

Ядовитый гептил из аварийной ступени ракеты-носителя "Протон-М" и разгонного блока "Бриз-М", выводивших на орбиту мексиканский спутник связи Mexsat-1, мог попасть в атмосферу в районе предполагаемого падения в Забайкальском крае.

Об этом сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.

"Ядовитое топливо гептил, применяемое в работе в двигательных установках всех трех ступеней ракеты-носителя "Протон-М", а также разгонного блока "Бриз-М", могло попасть в атмосферу Земли, а также взорваться в районе предполагаемого места падения третьей ступени ракеты-носителя вместе с мексиканским спутником MexSat-1 ориентировочно в Забайкальском крае", — сказал собеседник агентства.

При выводе на орбиту мексиканского спутника в субботу произошла нештатная ситуация в ходе работы двигателя третьей ступени "Протона-М". Как ранее сообщил источник в космической отрасли, MexSat-1, скорее всего, утрачен.

Это уже вторая нештатная ситуация за несколько часов. Двигатели пристыкованного к МКС космического грузовика "Прогресс М-26М" в ночь на субботу не запустились в расчетное время, и запланированная коррекция орбиты станции не состоялась.