Google ввел новые ограничения для политической рекламы

Новые правила запрещают кандидатам нацеливаться на узкие категории веб-пользователей в зависимости от их политической принадлежности.

Google вводит дополнительные правила размещения политической рекламы, что существенно затрудняет ее таргетирование.

Об этом говорится в заявлении компании, пишет Громадське.

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Новые правила запрещают кандидатам нацеливаться на узкие категории веб-пользователей в зависимости от их политической принадлежности. В частности, ориентировать рекламу можно будет только по трем признакам: возраст, пол и место расположения пользователей.

В Google также заявили, что запретят «делать заведомо ложные заявления, которые могут значительно подорвать участие или доверие к избирательному или демократическому процессу», в том числе те, которые пытаются ввести людей в заблуждение относительно голосования.

Новые правила в течение недели начнут действовать в Великобритании, где в декабре пройдут досрочные парламентские выборы. До конца года они будут также введены для Евросоюза, а с января 2020 года — для других стран.

Напомним, в Google Camera обнаружили уязвимость, которая позволяла записывать разговоры и видео пользователей Android.