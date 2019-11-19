Google посвятил дудл 200-летию со дня основания музея Прадо (фото)

В музее Прадо хранятся одни из наиболее полных собраний картин Веласкеса, Гойи, Босха и ряда других великих художников.

Во вторник, 19 ноября, исполняется 200 лет со дня основания музея Прадо в Мадриде.

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По этому случаю Google выпустил новый дудл, на котором изображена стена музея с картинами. Здесь хранятся тысячи картин, в частности, шедевры таких художников как Эль Греко, Франсиско Гойя, Диего Веласкес и других мастеров.

Автором дудла по случаю 200-летия музея Прадо является художник Нейт Свайнгарт. Он отметил, что хотел создать дудл, который бы одновременно чествовал величие музея и немного развлекал всех, кто на него смотрит.

Ранее поисковый сервис Google выпустил дудл, посвященный Всемирному дню учителя.