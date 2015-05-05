СМИ: Несгоревшие части "Прогресса" упадут 8 мая

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

"Все данные, которые публикуются на специализированных сайтах, в том числе и прогноз Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) носят не более чем вероятностный характер с невысокой степенью точности, о чем, кстати, на сайтах предупреждается", — указал собеседник агентства.

По его словам, с приближением времени входа корабля в атмосферу точность прогнозов будет расти, однако "даже за сутки район падения неуправляемого корабля рассчитать можно только с достаточно высокой степенью погрешности".

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"И вообще, не стоит нагнетать: все представляющие опасность обломки "Прогресса" до Земли не долетят и сгорят в плотных слоях атмосферы", — подытожил собеседник агентства.

В то же время в объединенном центре космических операций стратегического командования США также полагают, что грузовой корабль "Прогресс-М-27М", предположительно, сойдет с орбиты 8 мая, передает Русская служба Би-би-си. Американские военные считают, что район падения обломков находится в точке с координатами 35 градусов северной широты и 113 градусов западной долготы, то есть вблизи тихоокеанского побережья США.

Нештатная ситуация с космическим кораблем "Прогресс М-27М" произошла утром 8 апреля: грузовик после запуска на ракете-носителе "Союз 2.1а" с "Байконура" по невыясненным причинам был выведен на нерасчетную орбиту. Стыковка с МКС была отменена, а Роскосмос принял решение затопить корабль, так как продолжение его контролируемого полета оказалось невозможным.

Маневр по увеличению средней высоты полета МКС не будет отменен и состоится 6 мая, так как авария "Прогресса М-27М" к запланированной коррекции полета станции никакого отношения не имеет. Среднюю высоту орбиты предполагается увеличить на 2 километра для создания оптимальных условий под спуск очередного экипажа с орбиты, намеченного на 14 мая.

Двигатели пристыкованного к станции другого грузовика —"Прогресс М-26М" — будут включены в 08.15. В результате их работы средняя высота орбиты достигнет около 400 километров.

Ранее УНИАН сообщал, что за падением российского "Прогресса" можно следить онлайн.