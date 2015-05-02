Астрономы подтвердили существование звезды с тремя суперземлями

Результаты своих исследований авторы опубликовали в Astrophysical Journal, а кратко с ними можно ознакомиться на сайте Калифорнийского университета в Беркли, пишет Лента.ру.

Звезда HD 7924 находится на расстоянии 55 световых лет от Земли в созвездии Кассиопея. Ранее было известно, что рядом с ней располагается одна суперземля — экзопланета с массой, большей, чем у Земли, но меньшей, чем у газовых гигантов Юпитера и Сатурна.

Читайте такжеАстрономы заподозрили наличие в Альфе Центавра еще одной суперземли

Существование еще двух суперземель было под вопросом. В своем новом исследовании ученые подтвердили их наличие. Спутники звезды имеют массы 7,9 и 6,4 земных, и вращаются вокруг HD 7924 с периодами 15,3 и 24,5 суток, соответственно.

Ранее известная экзопланета в 8,7 раз тяжелее Земли и вращается вокруг оранжевого карлика с периодом 5,4 суток. Сама звезда немного легче, меньше и холоднее Солнца, а ее возраст равен 3,8 миллиарда лет.

Впервые планетная система у HD 7924 была обнаружена в 2009 году в ходе наблюдений из Обсерватории Кека на Гавайях. Ученым потребовалось пять лет наблюдений и анализа полученных данных, чтобы убедиться в существовании планетной системы из трех суперземель.