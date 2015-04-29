Роскосмос "изъял" Знамя Победы с потерявшего управление космического корабля

Об этом сообщает Эхо Москвы со ссылкой на источники в космической отрасли.

В ЦУПе не теряют надежды на стыковку вышедшего из-под контроля аппарата с Международной космической станцией. Впрочем, многие эксперты полагают, что спасти миссию прогресса уже невозможно.

Роскосмос также неожиданно опроверг свою же информацию о том, что на борту «Прогресса» находится копия Знамени Победы.

Читайте такжеРоссийское космическое агентство не может затопить "Знамя Победы": есть угроза безопасностиВ Роскосмосе спешат откреститься от истории о том, что Знамя Победы может сгореть в верхних слоях атмосферы или упасть в океан в разгар подготовки к празднованию 70-летия окончания Великой Отечественной. Как сказано в сообщении пресс-службы федерального агентства, красный флаг доставил на МКС экипаж пилотируемого корабля «Союз» ещё 27 марта. Впрочем, тогда о символе Победы на борту аппарата ни Роскосмос, ни российские информагентства не сообщали.

Лишь 8 апреля состоялась торжественная церемония передачи представителям космического ведомства копии штурмового флага, который в мае 1945 развевался над Рейхстагом. 14 апреля в Роскосмосе подтвердили, что Знамя Победы отправят на орбиту вместе с настоящими конфетами и георгиевскими ленточками. Изображение георгиевской ленточки нанесли на корпус ракеты-носителя, успешный запуск которой мог бы стать знаковым событием в период подготовки торжеств по случаю Великой Победы.

Всего на борту «Прогресса» 2,5 тонны грузов.