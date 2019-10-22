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Гаджеты для детей: в Лондоне показали разработки, облегчающие жизнь родителям (видео)

18:21, 22 октября 2019
Наука и IT
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Быть родителями интересно и легко – уверяют своих посетителей организаторы детской экспозиции.

Они продемонстрировали интересные, современные девайсы, которые сделают жизнь родителям намного легче.

Как ранее сообщал УНИАН, бизнесу хотят разрешить использовать смартфоны вместо кассовых аппаратов.

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Теги: #Лондон