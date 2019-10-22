Гаджеты для детей: в Лондоне показали разработки, облегчающие жизнь родителям (видео)

Организаторы детской экспозиции убеждены, что сегодня быть родителями интересно и легко.

В Лондоне представили разработки, которые значительно облегчают жизнь родителям. Читайте такжеМобильное приложение католического "электронного распятия" взломали за 15 минутОб этом говорится в сюжете ТСН. Быть родителями интересно и легко – уверяют своих посетителей организаторы детской экспозиции. Они продемонстрировали интересные, современные девайсы, которые сделают жизнь родителям намного легче. Как ранее сообщал УНИАН, бизнесу хотят разрешить использовать смартфоны вместо кассовых аппаратов.

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