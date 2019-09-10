Бизнесу хотят разрешить использовать смартфоны вместо кассовых аппаратов

По словам инициаторов законопроекта, его принятие позволит предпринимателям легко и без преград строить "белый" бизнес.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, согласно которому предприниматели смогут вместо классических кассовых аппаратов использовать цифровые гаджеты.

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За принятие за основу соответствующего законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" проголосовали 257 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, докладывая по законопроекту №1053, сообщил, что проект закона направлен на уменьшение теневых схем в экономике.

"Мы предложили новейшую систему учета расчетных операций – электронный чек, который освобождает налогоплательщика от необходимости приобретать регистратор расчетных операций (РРО, кассовый аппарат – УНИАН), сдавать сложную отчетность, хранить отчеты. Это новый шаг к "государству в смартфоне", это новый шаг, который легко и без преград позволит предпринимателям строить "белый" бизнес", - сказал он.

Соавтор альтернативного законопроекта №1053/1 Дарья Володина отметила, что данная инициатива также предлагает ввести электронный чек и отказаться от необходимости применять традиционные кассовые аппараты.

"Законопроект направлен на внедрение мероприятий, направленных на выведение из теневого оборота наличных расчетов и отбеливание товарооборота", - сказала она.

Как добавил народный депутат Ярослав Железняк, законопроект позволяет в будущем перевести расчетные операции с кассовых аппаратов на цифровые девайсы – те же смартфоны, на которые установлено соответствующее программное обеспечение.

Против принятия законопроектов №1053 и №1053/1 выступил Андрей Николаенко, который назвал их "драконовскими", которые под флагом "детенизации экономики создают другую проблему".

"Тенизация экономики начинается не с малого и среднего бизнеса. Тенизация экономики начинается с таможни, начинается в налоговой. Мы под предлогом "государство в смартфоне" даем возможность налоговой осуществлять дополнительные, якобы камеральные, проверки, но мы не отменяем выходить по заявлениям и проверять или "кошмарить" бизнес в обычном режиме. С другой стороны, мы требуем делать РРО тем, кто этого не должен делать", - сказал он.

Потому Николаенко считает, что "перед тотальной фискализацией" нужно провести реформы налоговой и таможенной служб и показать, что они уже работают по-другому.

В итоге депутаты поддержали альтернативный законопроект, сократив вдвое срок подготовки его ко второму чтению.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года Кабинет министров повысил порог годового объема расчетных операций по продаже товаров и услуг, которые можно проводить без применения кассового аппарата, с 200 тысяч гривень до 500 тысяч гривень.

С 1 июля 2015 года требование по обязательному применению РРО распространяется на плательщиков единого налога третьей группы, а с 1 января 2016 года указанное требование распространяется также на предпринимателей - плательщиков единого налога второй группы.

С 8 мая 2017 года пользоваться кассовыми аппаратами обязаны все продавцы бытовой техники, компьютеров, смартфонов и другой электроники, независимо от их оборота или типа предприятия.