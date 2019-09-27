Facebook начал выключать "лайки"

Австралийцы не могут видеть "лайки" на чужих заметках.

Американская компания «Facebook» с пятницы выключила для австралийцев счетчик предпочтений под заметками и следит за их реакцией.

Об этом пишет BBC.

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Ранее противоречивые изменения тестировала платформа Instagram, объясняя такие шаги попыткой уменьшить социальное давление на пользователей.

Австралийцы, в частности, теперь могут видеть количество «лайков» только на собственных заметках.

В Facebook подчеркивают, что сделали это, чтобы люди смогли сосредоточиться не на количестве предпочтений или реакций, а на качестве их взаимодействия и контента.

В то же время некоторые влиятельные медиа реагируют на изменения негативно. Ведь показ реакции на контент является важной метрикой.

Социальные платформы не указали, будут ли продолжать тестировать новую функцию, или перейдут к ее введению во всех странах.

Как сообщал УНИАН, ученые Оксфордского университета нашли доказательства пропаганды, подавления инакомыслия и манипуляций общественным мнением в социальных сетях в 70 странах мира. Как сообщается в докладе Оксфордского интернет-института, этот показатель ежегодно растет: в 2018 году таких стран было 48, в 2017-м – 28.