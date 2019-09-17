Российский робот FEDOR не смог включиться после возвращения на Землю

"Человекоподобного" робота россияне направили к МКС 22 августа.

Российский робот «Федор» не смог включиться после возвращения на Землю с Международной космической станции (МКС).

Об этом журналистам сообщил начальник отделения поисково-спасательного обеспечения РКК «Энергия» Сергей Малихов.

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По его словам, «робот успешно долетел до станции», но не смог выйти на связь с космонавтом.

«Видимо, или батарейки, или я не знаю что... Но он не включился. Разбираются, в чем дело», – сказал Малихов, добавив, что «робот мог просто не захотеть с ним говорить».

В ответ космонавт Овчинин, который пытался общаться с роботом, предположил, что робот просто устал.

В России робота Федора или Skybot F-850 называют «первым отечественным человекоподобным роботом-спасателем».

Механизм запустили на орбиту на корабле «Союз МС-14» 22 августа. Спустя 5 дней корабль со второй попытки пристыковался к МКС.

Как сообщал УНИАН, российские военные вывели из строя военный спутник №717 системы ГЛОНАСС-М, связь с которым они потеряли.