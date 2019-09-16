В ответ Google: Huawei запустила продажи умных очков EyeWear

Huawei EyeWear полностью водонепроницаемые и имеют динамики для музыки и телефонных разговоров.

Китайская корпорация Huawei объявила продажу умных очков EyeWear, которые разработали еще весной вместе с телефоном Mate X.

Полноценно работать очки не могут – им нужно подключение к телефону через Bluetooth. Радиус действия достигает 50 метров. Корпус в Huawei EyeWear водонепроницаемый: до 30 минут на метровой глубине.

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В корпус новинки встроены два микрофона – для телефонных разговоров и голосовых заметок, а также полноценные динамики в правой и левой дугах.

С помощью очков можно вести телефонные разговоры, слушать музыку и др.

Управление происходит сенсорными жестами по дугам, никаких кнопок на устройстве нет. Если дважды постучать по дужке – запустится голосовой помощник, который будет отвечать на вопросы.

Покупателю предлагают четыре цветовых решения, в двух – линзы затемненные, в двух других – прозрачные.

Напомним, ранее компания представила первый процессор для смартфонов с 5G-модемом. Также Huawei презентовал свой 5G-смартфон. В августе президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет вести бизнес с Huawei.