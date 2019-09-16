Черная дыра Стрелец A* проголодалась и пожирает все вокруг себя – ученые

Вместе с тем, ученые уверены, что опасности для человечества такое поведение черной дыры не представляет.

В прошлом месяце сверхмассивная черная дыра в центре галактики Млечный Путь производила загадочные вспышки. Астрономы из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе связывают это с тем, что она испытывает голод галактических масштабов.

Об этом пишет Digital Trends.

Читайте такжеУченые создали «самый черный» материал на сегодняшний деньОтмечается, что черная дыра Стрелец A*, находящаяся в центре Млечного Пути, является относительно спокойной. Но когда астрономы проанализировали 13 тысяч наблюдений начиная с 2003 года, они обнаружили, что 13 мая этого года вещество вокруг черной дыры начало светиться в 2 раза ярче, чем обычно. Это может указывать на то, что черная дыра начала потреблять гораздо больше пыли и газа, чем обычно.

«Впервые за 24 года наблюдений мы ничего подобного ранее не видели. Обычно черная дыра вела себя спокойно и сидела «на диете», но теперь у нее разразился настоящий голод вселенского масштаба, и она начала активно пожирать все вокруг себя», – отметил профессор физики и астрономии в Калифорнийском университете Андреа Гез.

При этом ученым пока сложно спрогнозировать, что будет происходить в дальнейшем. Для этого необходимо точно установить причину возникновения вспышек. Не исключено, что возле черной дыры пролетела звезда S0-2, которая прошла максимально близко летом этого года, но не была полностью поглощена.

Уверены ученые в общем мнении, что Стрелец А* сейчас очень «голодная», но это не представляет опасности для человечества. Черная дыра находится от Земли на расстоянии 26 тысяч световых лет.

Как ранее сообщал УНИАН, по предположениям ученых, Вселенная может оказаться на два миллиарда лет моложе.