Останки мужчины, пропавшего в 1997 году, нашли в Google-картах

Авто вынырнуло из-под воды еще на фото 2007 года, впрочем, жуткую находку заметили только в 2019 году.

Во Флориде (США) мужчина случайно наткнулся на затонувший автомобиль в водоеме, когда проверял состояние старого дома в сервисе Google Maps.

Об этом сообщает The Sun.

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Американец сразу позвонил новому владельцу дома, но тот о машине на его территории ничего не знал. На месте происшествия в салоне авто полицейские обнаружили скелет. Впоследствии в полиции пояснили, что водитель оказался в озере вероятно из-за потери контроля над рулем.

В ходе идентификации личности полицейские установили, что останки принадлежали 40-летнему Уильяму Молдту. В ноябре 1997 года он поехал в ночной клуб, но так и не вернулся. С тех пор его считали пропавшим без вести.

Последний раз Молдт связывался со своей девушкой, когда возвращался из заведения. По словам свидетелей, мужчина был частым посетителем клуба, но всегда вел себя тихо. В тот день американец выпил несколько напитков.

Эксперты говорят, что авто вынырнуло из-под воды еще на фото 2007 года, впрочем, жуткую находку заметили только в 2019-м.

Как сообщал УНИАН, 42-летний Хуанг из провинции Фуцзянь (Китай) просит вернуть ему 14 тысяч долларов, которые он сгоряча выбросил на улицу из-за плохого дня.