Обезьяна может приказать другой заткнуть рот: язык животных оказался достаточно сложным

Ученые выяснили, что обезьяны обращаются друг к другу не просто звуками, а конкретными словами.

Язык обезьян оказался более развитым, чем ученые считали до этого времени. Он позволяет даже одному животному сказать другому закрыть рот и помолчать. Записи более чем 100 видов приматов, таких как бабуины и макаки, были изучены лингвистами из США и Великобритании.

Как пишет Daily Star, оказалось, что обезьяны способны совместить два разных звука призыва, чтобы создать семантически новые послания. Выводы ученых были представлены в отчете «Системы в основе коммуникации людей и обезьян», опубликованном в журнале Frontiers on Psychology. Авторы профессор лингвистики Шигеру Миягава и эксперт по вокализации приматов Эстер Кларк еще раз пересмотрели доказательства существования языка обезьян. Они обнаружили, что приматы могут объединять два разных сообщения, чтобы создавать семантически новое предостережение.

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Особенно ярко это проявляется у двух видов, когда одно животное пытается сказать другим членам своей группы замолчать из-за приближения хищника. Белоносая мартышка в Западной Африке использует звук «пиу», чтобы указать на угрозу. Кроме того, она воспроизводит звук «хак», чтобы предупредить о приближении орла. Представители вида объединяют эти два звука, чтобы приказать остальным замолчать и бежать в укрытие.

Тем временем, обезьяна Кемпбелла использует слово «хок», которое означает орла и звук «крак», чтобы указать на приближение леопарда. К названиям хищников они добавляют длинный звук «о», чтобы сказать об угрозе с воздуха. Ученые убеждены, что их выводы могут помочь понять эволюцию человеческого языка.

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В отличие от людей, которые имеют неограниченную способность сочетать слова, манера общения обезьян бинарная. Это указывает на ограниченное количество идей, которые они могут высказать. Авторы указывают на различия в мозге как на причину, почему обезьяны не могут научиться говорить. Они отмечают, что животные используют лобную часть мозга для того, чтобы говорить. В это время, человеческая речь происходит из Центра Брока.