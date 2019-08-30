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Google обнаружил крупнейшую хакерскую атаку на пользователей iPhone

15:53, 30 августа 2019
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Иллюстрация / REUTERS

Компания Google рассказала о масштабной хакерской атаке на устройства под управлением iOS, которая осуществлялась на протяжении более двух лет и была пресечена только в феврале 2019 года.

Атака стала возможной из-за уязвимостей в операционной системе. Целями стали устройства с версиями iOS с 10-й по 12-ю, пишет Медуза со ссылкой на Techcrunch.

Пользователю iPhone было достаточно просто зайти на зараженный сайт, после чего хакеры получали доступ к его геолокации, сообщениям и файлам.

Злоумышленники также получали возможность внедрить на зараженный телефон специальный имплант, который обеспечивал доступ к любым сертификатам, хранящимся на iPhone - это позволяло, в том числе, читать переписку в мессенджерах со сквозным шифрованием, таких как WhatsApp и Telegram.

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После перезагрузки устройства программа-шпион автоматически переставала работать, но у хакеров все равно могла оставаться информация о паролях.

По данным Google, в результате атаки каждую неделю заражались тысячи айфонов. Motherboard отмечает, что, вероятно, это была крупнейшая в истории атака на пользователей телефонов Apple.

Google непублично уведомила Apple о выявленных уязвимостях 1 февраля 2019 года и потребовала от компании принять меры в течение недели, хотя обычно в таких случаях срок составляет до 90 дней. Apple закрыла уязвимость 7 февраля, выпустив новую версию iOS 12.1.14.

Ранее сообщалось, что компания Apple выпустила обновление программного обеспечения, чтобы исправить проблему, которую она ранее уже устранила, но затем она снова проявилась непонятным образом.

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Теги: #хакеры#iPhone#операционная система#обновление iOS