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Гигантский астероид летит к Земле

15:48, 28 августа 2019
Наука и IT
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Небесное тело пролетит мимо Земли 14 сентября / диаграмма ssd.jpl.nasa.gov

Небесное тело пролетит на расстоянии 5,3 миллиона километров от планеты, сообщает zn.ua со ссылкой на CNN.

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По данным NASA, диаметр астероида 2000 QW7 составляет 290-650 метров. Для сравнения, высота самого высокого здания в мире, небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае, составляет 828 метров, а второго по высоте здания, Шанхайской башни, - 632 метра.

Небесное тело будет двигаться на скорости 23 тысячи километров в час. По мнению ученых, никакой опасности для планеты оно не несет.

Ранее УНИАН сообщал, что NASA предупредило о приближении к Земле "потенциально опасного" астероида, который по своим размерам превосходит египетскую Пирамиду Хеопса. Ожидается, что 28 августа 2019 OU1 будет в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. На расстоянии около 1 млн км астероид должен разминуться с Землей.

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Теги: #Земля#астероид#астероид летит к Земле#гиганский астероид