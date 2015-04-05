Ученые после двухлетнего перерыва запустили Большой адронный коллайдер

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб-квартиру ЦЕРН.

"Мы запустили БАК, все идет хорошо", - заявил руководитель пресс-службы расположенного близ Женевы исследовательского центра Арно Марсолье.

Отмечается, что БАК, который два года назад был остановлен для проведения модернизации, изначально предполагалось запустить в конце марта. Однако 21 марта было зафиксировано короткое замыкание в одном из магнитов. Потребовалось время для выяснения причин возникшей неполадки и ее устранения.

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Как проинформировала 2 апреля пресс-служба ЦЕРН, 31 марта специалисты "решили проблему, которая привела к задержке запуска ускорителя".

Одна из целей модернизации БАК состояла в повышении энергии столкновения пучков протонов с 8 до 13 ТэВ. Ученые исходят из того, что такой уровень энергии откроет новые возможности для исследований. Первые столкновения пучков протонов на обновленном ускорителе предполагалось провести в мае. Поскольку на устранение неполадок потребовалось время, сроки отодвинулись.

По данным ЦЕРН, столкновения частиц при энергии 13 ТэВ, "как ожидается, будут осуществлены в начале июня".

Вместе с тем, в исследовательском центре уверены, что задержка не окажет серьезного влияния на работу БАК.