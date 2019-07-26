Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с грузом для МКС

Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon стартовала с космодрома во Флориде.

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Грузовой корабль доставит на МКС принтер-лабораторию для создания человеческих органов для трансплантации, оборудование для восстановления костной ткани и иных экспериментов.

Ракета стартовала с мыса Канаверал в 1.01 по киевскому времени. Стыковка корабля с МКС намечена на субботу, 27 июля.

Как сообщал УНИАН, ранее в SpaceX сообщили, что запуск грузового космического корабля Dragon на МКС перенесен.