Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с грузом для МКС
04:34, 26 июля 2019Наука и IT
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Ракета стартовала с мыса Канаверал в 1.01 по киевскому времени. Стыковка корабля с МКС намечена на субботу, 27 июля.
Ракета-носитель Falcon 9 / SpaceX
Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon стартовала с космодрома во Флориде.
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Грузовой корабль доставит на МКС принтер-лабораторию для создания человеческих органов для трансплантации, оборудование для восстановления костной ткани и иных экспериментов.
Ракета стартовала с мыса Канаверал в 1.01 по киевскому времени. Стыковка корабля с МКС намечена на субботу, 27 июля.
Как сообщал УНИАН, ранее в SpaceX сообщили, что запуск грузового космического корабля Dragon на МКС перенесен.
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