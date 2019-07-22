Астрономы выяснили, когда Млечный путь поглотил другую галактику

По их мнению, этот процесс придал галактике современную форму.

10 миллиардов лет назад Млечный путь поглотил другую галактику, образовав космическую структуру, в которой сегодня находится Солнечная система. Проанализировав возрастное распределение звезд во внутреннем круге нашей галактики, ученые теперь смогли лучше понять процесс ее образования.

Как пишет Newsweek, исследователи обнаружили, что возраст многих звезд внутреннего круга достигает 10 миллиардов лет. Это позволило сделать выводы относительно того, когда произошло слияние. Ведь собственные звезды Млечного пути находятся в том же районе от самого начала его образования 13,5 миллиардов лет назад.

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Издание поясняет, что галактики не закреплены на месте в космосе. Они двигаются и порой сталкиваются друг с другом. Доказательства слияния Млечного пути и галактики под названием Гайя Энцелад появились в 2018 году, когда данные телескопа Европейского космического агентства указали на то, что некоторые звезды не совсем на своем месте. Ученые обнаружили, что внутренний круг Млечного пути «наполненный обломками» другой галактики. Она была в четыре раза меньше. Однако, когда именно произошло столкновение, до этого времени никто сказать не мог.

В новом исследовании команда ученых во главе с Карме Галларт из испанского Института астрофизики на Канарских островах оценили звезды из внутреннее круга Млечного пути и создали космологическую симуляцию, чтобы выявить возрастные границы, когда слияние могло произойти.

Их выводы указывают на то, что большинство звезд из региона имеют возраст до 10 миллиардов лет. Вполне вероятно, что именно тогда и произошло объединение двух галактик. Получив возможность установить рамки возможного времени слияния, они также смогли выяснить возраст оригинальных звезд Млечного пути.

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«Примитивный Млечный путь формировал звезды на протяжении трех миллиардов лет. Меньшая галактика прошла такой же путь, но она была химически беднее и имела меньшую массу. Таким образом, она была поглощена», - говорится в исследовании.

По мнению исследователей, тепло, выделенное при слиянии, и большое количество газа поспособствовали тому, что наша галактика имеет современную форму. Вместе с тем, это был не первый случай такого слияния. И за историю своего существования Млечный путь поглотил много других меньших галактик.