В России снова ограничили доступ к видеохостингу Vimeo

Причиной блокировки стал видеоролик "Исламского государства" "Пламя войны", передает Русская служба Би-Би-Си.

В сообщении говорится, что по техническим причинам блокируется весь сайт, поскольку запретить доступ к отдельным страницам невозможно.

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На момент публикации новости открыть видеохостинг все еще можно было при помощи некоторых операторов сотовой связи.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года Роскомнадзор уже ограничивал доступ к видеохостингу Vimeo из-за опубликованного там видеоролика террористической организации «Исламское гсоударство».