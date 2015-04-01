В России снова ограничили доступ к видеохостингу Vimeo
20:06, 01 апреля 2015Наука и IT
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Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора внести видеохостинг Vimeo в реестр запрещённых сайтов.
В РФ снова ограничили доступ к видеохостингу Vimeo
Причиной блокировки стал видеоролик "Исламского государства" "Пламя войны", передает Русская служба Би-Би-Си.
В сообщении говорится, что по техническим причинам блокируется весь сайт, поскольку запретить доступ к отдельным страницам невозможно.
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На момент публикации новости открыть видеохостинг все еще можно было при помощи некоторых операторов сотовой связи.
Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года Роскомнадзор уже ограничивал доступ к видеохостингу Vimeo из-за опубликованного там видеоролика террористической организации «Исламское гсоударство».
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