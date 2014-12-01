В России ограничили доступ к видеохостингу Vimeo

Роскомнадзор ограничил доступ к видеохостингу Vimeo из-за опубликованного там видеоролика террористической организации «Исламское гсоударство». Об этом ведомство сообщило на своей официальной странице в «Вконтакте», передает Дождь.

«В единый реестр запрещенной информации внесен указатель страницы сайта, содержащей видеоролик террористической организации "Исламское государство" "Пламя войны"», — сообщает ведомство в социальной сети.

В комментариях представители ведомства рассказали, что сайт удалят из реестра запрещенных в том случае, если с Vimeo удалят видеоролик, выложенный группировкой «Исламское государство». Также они отметили, что представители видеохостинга проигнорировали запрос на удаление контента.

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Роскомнадзор уточнил, что доступ ограничивается по требованию Генеральной прокуратуры России.

В конце октября Роскомнадзор также заблокировал сервис Wayback Machine, который с 90-х годов автоматически сохраняет копии сайтов во всей сети, из-за видеоролика группировки «Исламское государство».

Vimeo — это видеохостинг, аналог Youtube. На сайте пользователи со всего мира могут выкладывать свои видео.