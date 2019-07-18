Facebook и Google могут собирать информацию о просмотре порно даже в режиме "инкогнито"

Ученые обнаружили, что 93% порнографических сайтов, которые они проверили, отправляли данные в среднем на семь сторонних доменов.

Крупные компании могут собирать информацию о просмотре порно даже в режиме "инкогнито".

Об этом говорится в исследовании, основанном на анализе 22 484 порнографических сайтов, сообщает New York Times.

"Крупнейшие компании Силиконовой долины всегда наблюдают за вами — даже когда вы просматриваете порнографические сайты в режиме "инкогнито", - говорится в статье.

Читайте такжеРегистрация в Tinder привела студентку из США в порнобизнес

Ученые обнаружили, что 93% порнографических сайтов, которые они проверили, отправляли данные в среднем на семь сторонних доменов. Делается это с помощью специальных трекеров, вшитых в сайт.

Исследование показало, что Google (или одна из ее дочерних компаний, таких как рекламная платформа DoubleClick) имеет трекеры на 74% порнографических сайтов. Трекеры от компании Oracle появились на 24% сайтов, а Facebook, который не разрешает порнографический контент или наготу на любой из своих платформ, имел трекеры на 10 процентах проверенных сайтов.

При этом сообщается, что лишь 17% сайтов имеют механизмы шифровании, что говорит о том, что в большинстве случаев данные пользователей могут легко взломать.

Как сообщал УНИАН, ученые выяснили, кто больше возбуждается от просмотра эротики - мужчины или женщины.