Business Insider: Программа «Аполлон» создала 5 технологий, которыми сегодня пользуются все

Космическая гонка дала толчок развитию миниатюрных, легких и эффективных технологий.

Большинство технологий, привычных для современной жизни, были порождены желанием отправить людей на Луну. Усилия тех времен достигли своей вершины, когда Нил Армстронг сделал шаг из посадочного модуля Eagle на лунную поверхность 50 лет назад.

Но современные системы прогнозирования погоды, GPS и даже смартфоны происходят именно с той космической гонки. Об этом на страницах Business Insider пишет директор планетария Университета Висконсин-Милуоки Джин Крейгтон, который составил ТОП-5 современных технологий, созданных человечеством благодаря соревнованию между США и СССР за первенство на Луне.

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На первом месте – ракеты. 4 октября 1957 года стало днем, когда началась Космическая эра. Тогда СССР запустил на орбиту первый рукотворный аппарат «Спутник 1». Советским инженерам удалось первыми сделать первую мощную ракету-носитель, адаптировав нацистские ракеты дальнего действия V-2. После того космические двигательные установки и спутниковые технологии начали развиваться очень быстро. Аппарат «Луна 1» покинула орбиту Земли и пролетела мимо Луны 4 января 1959 года. Корабль «Восток 1» доставил Юрия Гагарина в космос 12 апреля 1961 года. И это была первая отправка человека на орбиту. А потом в июле 1962 года первый коммерческий спутник Telstar переслал телевизионный сигнал через Атлантический океан.

Приземление на Луне в 1969 году тоже в значительной степени полагалось на разработки немецких ученых, таких как Вернер фон Браун. Благодаря его работе в космос удалось вывести большой груз. Двигатели F-1 в ракетах Saturn V, которые использовали в рамках программы «Аполлон», сжигали 2800 тонн горючего со скоростью 12,9 тонны в секунду. Собственно, эта ракета до сих пор считается самой мощной из тех, которые хоть когда-то запускали. Но современные космические ракеты в разы дешевле.

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К примеру, если Saturn V стоила 185 миллионов долларов, что равняется миллиарду долларов в 2019 году, то запуск Falcon Heavy обходится всего в 90 миллионов. Эти ракеты позволяют поднимать спутники, астронавтов и другие космические аппараты с поверхности Земли, чтобы продолжать собирать информацию о других мирах.

Вторыми в списке автор называет спутники. Стремление отправить людей на Луну привело к разработке достаточно мощных ракет-носителей, чтобы поднять грузы на высоту 34-36 километров над поверхностью Земли. На такой высоте скорость орбиты спутника совпадает со скоростью вращения самой планеты. Таким образом, аппарат фактически остается на месте. Это называется геосинхронной орбитой. Такие спутники отвечают за системы связи, обеспечивая как интернет-соединение, так и передачу телевизионных сигналов.

По состоянию на начало 2019 года вокруг Земли кружили 4987 спутников. В 2018 году было проведено 382 орбитальных запусках по всему миру. На данный момент около 40% спутников отвечают за связь, 36% - следят за Землей, 11% - испытывают технологии, а 7% улучшают системы навигации. Еще 6% служат научным исследованиям на Земле и в космосе.

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На третьем месте – миниатюризация техники. Космические миссии как во времена программы «Аполлон», так и сегодня отмечаются жесткими рамками относительно размеров и веса грузов. Потому что для подъема оборудования и астронавтов на орбиту, нужно потратить немало энергии.

Это заставило космическую промышленность искать способы сделать абсолютно все меньше и легче. Даже стенки посадочного модуля для миссии на Луну смогли сделать такими же тонкими, как два листа бумаги. С конца 1940-х до конца 1960-х годов вес и энергопотребление электроники были сокращены в несколько сотен раз как минимум. Если электрический цифровой интегратор и компьютер весил 30 тонн и потреблял 160 киловатт, то бортовой компьютер миссии «Аполлон» весил 31 килограмм и потреблял 70 ватт.

Пилотируемые миссии требовали более сложных систем, чем автоматизированные. К примеру, в 1951 году Универсальный автоматический компьютер был способен обрабатывать 1905 инструкций в секунду. Позже система управления Saturn V могла обрабатывать 12190 инструкций в секунду. Тенденция разработки миниатюрной и эффективной электроники продолжалась. В конце концов, современные ручные устройства постоянно обработают задачи в 120 миллионов раз быстрее, чем система управления «Аполлона 11».

Потребность уменьшить размеры компьютеров для исследования космоса в 1960-х годах мотивировала целую индустрию производить меньшие, более быстрые и более энергоэффективные машины, что сильно повлияло на развитие современных бытовых и специализированных устройств.

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На четвертом месте оказалась глобальная сеть наземных станций. Ее пришлось развивать для того, чтобы можно было поддерживать связь с людьми и аппаратами в космосе. Первая такая сеть, которая называлась Deep Space Network, позволила контролерам на Земле постоянно общаться с участниками миссии на высокой эллиптической орбите Земли и за ее пределами. Это стало возможным потому, что наземные станции были размещены на расстоянии 120 градусов долготы друг от друга. Поэтому космический аппарат постоянно находился в поле действия хотя бы одной станции на планете.

Deep Space Network была использована для передачи драматического изображения с поверхности Луны, когда Нил Армстронг делал первые шаги на спутнике. Сеть также сыграла очень важную роль в спасении экипажа «Аполлона 13». Ведь астронавтам нужно было быстро получать инструкции от наземной команды, не теряя драгоценное время.

Пятая в списке – способность человечества лучше разглядеть Землю. В августе 1959 года беспилотный спутник Explorer VI сделал первое не очень качественное фото Земли из космоса, когда находился в крайних слоях атмосферы. Миссия проходила в ходе подготовки к полетам «Аполлона».

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Почти через десятилетие после того экипаж «Аполлона 8» сделал знаменитое фото «восхода Земли» над поверхностью Луны. Этот снимок дал человечеству понимание, что наша планета – уникальный совместный мир. Движения за защиту окружающей среды после этого усилились. Понимание роли Земли во Вселенной углубилось, когда Voyager 1 снял ее издали как «бледную голубую точку». Это фото было получено благодаря Deep Space Network. Люди и машины с тех времен постоянно фотографировали Землю из космоса. Способность рассматривать нашу планету с высоты начала управлять движением как локально, так и глобально. В 1960-х годах ВМС США начали использовать спутниковую систему для слежения за субмаринами. Со временем она переросла в GPS, которым сегодня пользуются миллионы людей. Снимки со спутника Landsat используются в аграрных целях, а также для выявления потенциальных залежей нефти на планете.