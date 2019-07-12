Скелеты без конечностей в позах эмбрионов: на Тернопольщине нашли странное захоронение бронзового века (видео)

Кроме того, археологи нашли кучу керамики и украшений.

Странное групповое захоронение бронзового века нашли на Тернопольщине. Пара с ребенком, а в их ногах еще трое людей без конечностей лежали в позах эмбрионов.

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Археологи, обнаружившие этот могильник, говорят, что три с половиной тысячи лет назад так хоронили хозяев и их слуг. И это не единственная находка экспедиции, говорится в сюжете ТСН.

"Мужчина и женщина, которые обнимают ребенка. Возможно, ребенок умер, и их похоронили. А возможно, наоборот: умер мужчина или женщина, а остальных отравили или убили и положили в могилу", - предполагает археолог Василий Ильчишин.

Он говорит, что в ногах семьи были насильно похоронены их рабы, потому что они были без конечностей.

Ранее в центре Чернигова археологи обнаружили захоронения и остатки застройки 11-12 вв.