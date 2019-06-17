В центре Чернигова археологи обнаружили захоронение 11-12 веков (фото)

Археолог остановил работы по реконструкции тротуара в центре города Чернигов.

В центре Чернигова археологи обнаружили захоронение и остатки застройки 11-12 веков.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил археолог Игорь Игнатенко. Он отметил, что, проезжая по проспекту Победы, заметил, что строители ведут работы по перекладке тротуаров возле «Диамонд-клуба», не сообщив об этом археологов.

"Поднял шум. Благодаря поддержке неравнодушных людей из департамента культуры, отдела охраны памятников археологии Черниговского областного совета, предприятия «Древности Полесье», Левобережной археологической экспедиции Института археологии НАН Украины, удалось приостановить работы по реконструкции тротуара до проведению зачистки и фиксации археологических объектов на этом участке", - отметил Игнатенко.

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Он также уточнил, что начало работ продемонстрировало - на этом месте был могильник, возможно, курганный. Потом здесь существовала жилая или хозяйственная застройка уже в 13 веке. Культурный слой этой эпохи был уничтожен при предыдущих реконструкциях, но грунт из этого слоя попадается в переложенном виде в более поздних перекопах, причем керамики более поздней 13 века вообще нет, похоже, что к тому времени, как в 20 веке, стали организованно вывозить мусор на полигоны, здесь не было интенсивной человеческой деятельности.

Во время работ археологи обнаружили захоронение, возможно, 11-12 веков. Сохранились гвозди от гроба и нож рядом, что свидетельствует о возможности захоронения богатого на то время человека.

"Археологические исследования на проспекте Победы собрали многих ценителей старины. Такой ажиотаж был вызван несколькими факторами: отсутствие ограждения, человеческие кости и близость к центральному рынку. Раскопанное захоронение относится где-то к 12 веку. Возле него обнаружены следы забора и построек того же периода", - прокомментировал археолог.