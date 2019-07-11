Появилось видео провального запуска ракеты с французского космодрома
Запуск ракеты-носителя Vega с военным спутником Falcon Eye 1 Объединенных Арабских Эмиратов на борту завершился неудачей.
Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале SciNews.
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На кадрах видно, как после второй минуты полета ракета начинает сильно отклоняться от заданной траектории и снижаться. Ее скорость также начала уменьшаться.
На третьей минуте вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт прервала трансляцию и заявила, что миссия провалилась.
Запуск ракеты состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане 11 июля.
К неполадкам, по словам Фабрегетт, привела «серьезная аномалия». Специалисты Arianespace выясняют причины аварии.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня центральний прискорювач важкої ракети Falcon Heavy при приземленні промахнувся повз платформи в Атлантичному океані і вибухнув. Він впав у воду буквально в декількох десятках метрів від майданчика.