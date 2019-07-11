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Появилось видео провального запуска ракеты с французского космодрома

08:21, 11 июля 2019
Наука и IT
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Запуск ракеты состоялся с космодрома Куру / скриншот

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале SciNews.

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На кадрах видно, как после второй минуты полета ракета начинает сильно отклоняться от заданной траектории и снижаться. Ее скорость также начала уменьшаться.

На третьей минуте вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт прервала трансляцию и заявила, что миссия провалилась.

Запуск ракеты состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане 11 июля.

К неполадкам, по словам Фабрегетт, привела «серьезная аномалия». Специалисты Arianespace выясняют причины аварии.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня центральний прискорювач важкої ракети Falcon Heavy при приземленні промахнувся повз платформи в Атлантичному океані і вибухнув. Він впав у воду буквально в декількох десятках метрів від майданчика.

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Теги: #запуск ракеты