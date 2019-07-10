Морской окунь проглотил акулу и попал на видео

Окунь продемонстрировал способность крупных хищных рыб питаться мелкими акулами.

Исследователи Национального управления океанических и атмосферных исследований во время изучения океанического дна у побережья Южной Каролины сняли на видео, как окуневидная рыба проглотила акулу.

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Глубоководный аппарат Deep Discoverer опустился на глубину около 450 метров, на предполагаемое место крушения корабля, передает Insider.

Так, на видео попала стая из 11 акул, вдруг появилась окуневидная рыба, которая полакомилась целой акулой.

Такой окунь может достигать веса до 100 килограммов и длины в 75 сантиметров.

Ранее ученые надели на акул камеры, чтобы увидеть, как те добывают себе пищу.